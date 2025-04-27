NBC: Глава Пентагона может потерять должность после скандала с Signal 4 27.04.2025, 9:31

1,968

Пит Хегсет

Пит Хегсет начал срываться на подчиненных.

Глава Пентагона Пит Хегсет опасается увольнения после скандалов с утечками данных в Signal. Его поведение стало «нестабильным».

Об этом сообщает NBC News.

Американский чиновник и другое информированное лицо рассказали изданию, что во время недавнего телефонного разговора Дональд Трамп сказал Хегсету, что он не одобряет то, что министр посылал информацию об авиаударах в Йемене группе Signal, в которую входили жена Хегсета, его брат и его личный адвокат. Трамп назвал «детским» такой шаг.

Разговор закончился тем, что Трамп сказал Хегсету продолжать «бороться». Два американских чиновника сообщили NBC News, что глава Пентагона хочет, чтобы президент США видел в нем «бойца» на фоне скандалов.

Хегсет все больше сосредотачивается на публичных и телевизионных выступлениях, в частности на Fox News, где он ранее работал и где он может общаться непосредственно с Трампом.

По словам собеседников, несмотря на усилия Хегсета, его поведение стало «нестабильным», и он кажется все более неуверенным в своей работе. Он заявил своим подчиненным, что не может позволить себя уволить.

Люди, которые работают с главой Пентагона, говорят, что тот стал «трудным и колючим» во взаимодействии, а также ругает персонал и кричит на него.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com