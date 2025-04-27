Выбран преемник главы Палестинской автономии 27.04.2025, 11:39

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Хусейн аш-Шейх

Чем он известен?

Исполнительный комитет ООП вечером 26 апреля назначил заместителя председателя Палестинской автономии Абу Мазена. Им стал давний соратник Абу Мазена – 65-летний Хусейн аш-Шейх, пишут «Детали».

Перед этим, 24 апреля, Исполнительный комитет ООП (Организация освобождения Палестины — объединение палестинских фракций, контролируемое ФАТХ и Абу Мазеном) принял решение восстановить должность заместителя председателя. По определению палестинцев, этот человек считается также «вице-президентом Государства Палестина».

По сути, 89-летний Абу Мазен официально объявил Хусейна аш-Шейха своим преемником. Рассказываем, что известно об этом человеке.

Полное имя нового заместителя — Хусейн Шахада Мухаммад аш-Шейх. В декабре этого года ему исполнится 65 лет. Он считается одним из ближайших соратников Абу Мазена. С мая 2022 года и до настоящего времени он занимал пост генерального секретаря Исполнительного комитета ООП.

Также до последних месяцев он возглавлял Управление по гражданским вопросам при Палестинской автономии. В этой должности он был основным связующим звеном между Палестинской автономией и Израилем, особенно в контактах с Координатором правительственных действий на территориях.

Именно поэтому часть палестинцев рассматривает его, в первую очередь, как символ сотрудничества с Израилем – если не «пособничества» Израилю. Однако в прошлом Хусейн аш-Шейх провел в израильской тюрьме десять лет — с 1978 по 1988 год.

С 2007 года и до последних месяцев аш-Шейх возглавлял Главное управление по гражданским делам — основной орган Палестинской автономии, отвечающий за координацию действий с Израилем. Благодаря этой должности он установил обширные связи с различными израильскими структурами.

В этот период аш-Шейх фактически контролировал распределение всех налоговых поступлений, собираемых Израилем для Палестинской автономии, а также выдачу разрешений палестинцам на въезд в Израиль, что давало ему огромную власть.

После смерти Саиба Эреката в 2020 году аш-Шейх также занял пост генерального секретаря Исполнительного комитета ООП, что поставило его в центр руководства ПА.

Многие критики воспринимают Аш-Шейха как символ коррупции и разложения палестинской власти — из-за многочисленных коррупционных скандалов и даже обвинений в сексуальных преступлениях.

Возможно, его увольнение два месяца назад с поста главы «Главного управления по гражданским делам» было попыткой очистить его репутацию перед новым назначением.

Фактически аш-Шейх уже долгое время исполнял роль заместителя Абу Мазена и считался его потенциальным преемником. Теперь его официальное назначение закрепляет этот статус.

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