Выбран преемник главы Палестинской автономии
- 27.04.2025, 11:39
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Чем он известен?
Исполнительный комитет ООП вечером 26 апреля назначил заместителя председателя Палестинской автономии Абу Мазена. Им стал давний соратник Абу Мазена – 65-летний Хусейн аш-Шейх, пишут «Детали».
Перед этим, 24 апреля, Исполнительный комитет ООП (Организация освобождения Палестины — объединение палестинских фракций, контролируемое ФАТХ и Абу Мазеном) принял решение восстановить должность заместителя председателя. По определению палестинцев, этот человек считается также «вице-президентом Государства Палестина».
По сути, 89-летний Абу Мазен официально объявил Хусейна аш-Шейха своим преемником. Рассказываем, что известно об этом человеке.
Полное имя нового заместителя — Хусейн Шахада Мухаммад аш-Шейх. В декабре этого года ему исполнится 65 лет. Он считается одним из ближайших соратников Абу Мазена. С мая 2022 года и до настоящего времени он занимал пост генерального секретаря Исполнительного комитета ООП.
Также до последних месяцев он возглавлял Управление по гражданским вопросам при Палестинской автономии. В этой должности он был основным связующим звеном между Палестинской автономией и Израилем, особенно в контактах с Координатором правительственных действий на территориях.
Именно поэтому часть палестинцев рассматривает его, в первую очередь, как символ сотрудничества с Израилем – если не «пособничества» Израилю. Однако в прошлом Хусейн аш-Шейх провел в израильской тюрьме десять лет — с 1978 по 1988 год.
С 2007 года и до последних месяцев аш-Шейх возглавлял Главное управление по гражданским делам — основной орган Палестинской автономии, отвечающий за координацию действий с Израилем. Благодаря этой должности он установил обширные связи с различными израильскими структурами.
В этот период аш-Шейх фактически контролировал распределение всех налоговых поступлений, собираемых Израилем для Палестинской автономии, а также выдачу разрешений палестинцам на въезд в Израиль, что давало ему огромную власть.
После смерти Саиба Эреката в 2020 году аш-Шейх также занял пост генерального секретаря Исполнительного комитета ООП, что поставило его в центр руководства ПА.
Многие критики воспринимают Аш-Шейха как символ коррупции и разложения палестинской власти — из-за многочисленных коррупционных скандалов и даже обвинений в сексуальных преступлениях.
Возможно, его увольнение два месяца назад с поста главы «Главного управления по гражданским делам» было попыткой очистить его репутацию перед новым назначением.
Фактически аш-Шейх уже долгое время исполнял роль заместителя Абу Мазена и считался его потенциальным преемником. Теперь его официальное назначение закрепляет этот статус.