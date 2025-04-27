На границах Беларуси с ЕС — многокилометровые очереди

На границах Беларуси с ЕС — многокилометровые очереди1
- 27.04.2025, 17:26
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Настоящий коллапс.
Поток автомобилей на границе с Евросоюзом остается высоким. По данным Госпогранкомитета, сейчас въезда ожидают свыше 4000 легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.
На погранпереходе Тересполь — единственном действующем для легкового транспорта между Беларусью и Польшей — к 14:00 27 апреля скопилось 1730 машин и 100 автобусов.
Несмотря на внушительные цифры, это еще не рекорд: в начале января здесь фиксировались очереди более 2300 легковушек и свыше сотни автобусов.
В тематических чатах пользователи сообщают, что время ожидания на границе для пассажиров автобусов превышает 12 часов. В некоторых случаях речь идет о задержках до 19 часов.
На литовской границе у пункта пропуска Мядининкай (со стороны Беларуси — Каменный Лог) скопилось около 100 легковых автомобилей, у Беняконей — 10 машин. Автобусных очередей на этом направлении нет.
У латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (Григоровщина) ожидают пересечения границы 30 легковых автомобилей и 7 автобусов.
Перед литовскими погранпереходами в Шальчининкае и Мядининкае (Бенякони и Каменный Лог) в очередях стоят соответственно 490 и 450 фур.
У польского пункта пропуска Кукурыки (со стороны Беларуси — Козловичи) ожидают пересечения границы 655 большегрузов.
На латвийском направлении в Патерниеках скопилось 390 фур.