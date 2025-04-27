Z-каналы опровергли слова Путина о «полном разгроме» ВСУ в Курской области 27.04.2025, 18:15

О боях сообщает и Генштаб ВСУ.

Российские провоенные каналы сообщили о продолжении боев в Курской области после того, как Владимир Путин поздравил начальника Генштаба Валерия Герасимова с «полным разгромом противника в курском приграничье». Согласно сообщениям Z-блогов, украинские военные сохранили позиции в районе как минимум трех населенных пунктов — Отруба Глушковского района, Горналь и Олешня Суджанского. Об этом же сообщил и украинский OSINT-проект DeepState, пишет «Агентство».

О завершении операции по «освобождению Курской области от ВСУ» Герасимов доложил Путину 26 апреля. На видео, которое распространило Минобороны РФ,

он заявил, что «освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь». «Таким образом, завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область», — заявил глава Генштаба.

Путин в ответ поздравил «весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой» и «разгромом неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области».

В тот же день в украинском Генштабе эту информацию опровергли, заявив, что слова Герасимова «не соответствуют действительности».

«Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективного огневого поражения из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны», — заявили в Генштабе.

Z-каналы в ответ на слова Герасимова стали писать, что часть территорий региона остаются в серой зоне, а часть продолжают контролировать ВСУ. «Противник присутствует в хуторе Отруба Глушковского района, и прилегающие к нему территории находятся под контролем противника», — написал блогер Юрий Котенок. По его словам, также «остаются небольшие очаги сопротивления ВСУ в районе Олешни». О боях рядом с Олешней сообщил и канал «Архангел спецназа».

«Отпразднуем полное освобождение Курской области мы точно не сегодня. Потому что победа для жителей Курской области — это не превращение части населенных пунктов в серую зону, куда опасно ездить, да и вообще не пускают даже, и куда время от времени прорывается враг», — написал курский z-блогер Роман Алехин.

Село Горналь, об освобождении которого сообщал Герасимов Путину, «освобождено не полностью», сообщил Юрий Подоляка. «Еще там есть очаги сопротивления противника. И это может продолжаться здесь еще некоторое время», — написал Подоляка. Он добавил, что «еще нескоро жители приграничной Курщины (включая Суджу) вернутся в свои дома, так как до линии фронта оттуда недалеко». «А бои, продолжающиеся на границе и чуть на территории Сумщины, идут очень ожесточенные», — добавил Подоляка.

ВСУ сохранили присутствие «в нескольких балках и оврагах вдоль границы», сообщил близкий к Минобороны канал «Рыбарь». «Они труднодоступны и труднопроходимы, а потому в них противник, скорее всего, еще какое-то время сможет держаться даже с учетом постоянных артобстрелов и ударов беспилотниками», — говорится в сообщении канала.

Близкий к Минобороны Украины OSINT-проект DeepState назвал информацию о завершении курской операции российской армией «фейком». По данным проекта, украинские военные сохраняют контроль над позициями вокруг сел Горналь и Олешня. На карте проекта как контролируемые ВСУ участки Курской области отмечены территории у Горналя и Олешни, а также у хутора Отруба в Глушковском районе. По данным проекта, под контролем украинских военных остается 28 кв. км Курской области.

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