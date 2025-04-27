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Украинский спецназ ликвидировал группу российских военных и взяли пленных

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  • 27.04.2025, 19:18
  • 1,196
Украинский спецназ ликвидировал группу российских военных и взяли пленных

Успешная операция в Курской области.

Силы специальных операций ВСУ сообщили об успешном выполнении задач в Курской области РФ. В частности в субботу, 26 апреля, группа 73-го центра ССО в Курской области уничтожила группу российских военнослужащих 810-й бригады морской пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба ССО в воскресенье, 27 апреля.

«Вышли из Курской области? Не слышали. Пока глава Генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об „освобождении“ Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этой области», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что операторы ССО взяли в плен двух оккупантов 810-й бригады.

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