Украинский спецназ ликвидировал группу российских военных и взяли пленных

Украинский спецназ ликвидировал группу российских военных и взяли пленных1
- 27.04.2025, 19:18
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Успешная операция в Курской области.
Силы специальных операций ВСУ сообщили об успешном выполнении задач в Курской области РФ. В частности в субботу, 26 апреля, группа 73-го центра ССО в Курской области уничтожила группу российских военнослужащих 810-й бригады морской пехоты.
Об этом сообщает пресс-служба ССО в воскресенье, 27 апреля.
«Вышли из Курской области? Не слышали. Пока глава Генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об „освобождении“ Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этой области», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что операторы ССО взяли в плен двух оккупантов 810-й бригады.