СМИ назвали имена министров в кабинете нового канцлера Германии
- 27.04.2025, 21:09
Впервые за 60 лет МИД страны возглавит представитель ХДС.
Замглавы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефул станет министром иностранных дел в правительстве Фридриха Мерца, сообщает n-tv. Вадефул станет первым главой МИДа от ХДС почти за 60 лет.
Министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин, также из ХДС, возглавит федеральное Минобразования. Министром экономики назначат бывшего депутата бундестага от ХДС Катерину Райхе.
Доротеи Бэр из ХСС станет главой Министерства научных исследований, технологий и космоса, Александр Добринд, тоже из ХСС, — министром внутренних дел.
ХДС и ХСС договорились о назначении бывшего министра здравоохранения Йенса Шпана главой фракции блока в парламенте.
Согласно коалиционному соглашению, ХДС назначит семь из 17 министров, как и СДПГ, ХСС — трех министров.