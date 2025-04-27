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СМИ назвали имена министров в кабинете нового канцлера Германии

  • 27.04.2025, 21:09
СМИ назвали имена министров в кабинете нового канцлера Германии

Впервые за 60 лет МИД страны возглавит представитель ХДС.

Замглавы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефул станет министром иностранных дел в правительстве Фридриха Мерца, сообщает n-tv. Вадефул станет первым главой МИДа от ХДС почти за 60 лет.

Министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин, также из ХДС, возглавит федеральное Минобразования. Министром экономики назначат бывшего депутата бундестага от ХДС Катерину Райхе.

Доротеи Бэр из ХСС станет главой Министерства научных исследований, технологий и космоса, Александр Добринд, тоже из ХСС, — министром внутренних дел.

ХДС и ХСС договорились о назначении бывшего министра здравоохранения Йенса Шпана главой фракции блока в парламенте.

Согласно коалиционному соглашению, ХДС назначит семь из 17 министров, как и СДПГ, ХСС — трех министров.

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