ВСУ дронами уничтожили склады с БК и технику оккупантов 27.04.2025, 22:25

Видеофакт из Харьковской области.

Украинские бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем «Феникс» в Харьковской области уничтожили склады с боекомплектами российских оккупантов и их бронетехнику.

Соответствующее видео опубликовала оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» в воскресенье, 27 апреля.

Как сказано в сообщении, пограничники дронами уничтожили склады с боекомплектом, пушку 2А42, машины, мотоциклы, грузовики, а также места сосредоточения российских военных.

«Ландшафты украинских городов и сел выглядят значительно лучше без вражеских укрытий, транспортных средств и пушек. Работа «охотников», для которых не существует невозможных целей, продолжается!» — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com