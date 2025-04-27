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ВСУ дронами уничтожили склады с БК и технику оккупантов

  • 27.04.2025, 22:25
ВСУ дронами уничтожили склады с БК и технику оккупантов

Видеофакт из Харьковской области.

Украинские бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем «Феникс» в Харьковской области уничтожили склады с боекомплектами российских оккупантов и их бронетехнику.

Соответствующее видео опубликовала оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» в воскресенье, 27 апреля.

Как сказано в сообщении, пограничники дронами уничтожили склады с боекомплектом, пушку 2А42, машины, мотоциклы, грузовики, а также места сосредоточения российских военных.

«Ландшафты украинских городов и сел выглядят значительно лучше без вражеских укрытий, транспортных средств и пушек. Работа «охотников», для которых не существует невозможных целей, продолжается!» — говорится в сообщении.

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