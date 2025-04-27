ВСУ дронами уничтожили склады с БК и технику оккупантов
- 27.04.2025, 22:25
Видеофакт из Харьковской области.
Украинские бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем «Феникс» в Харьковской области уничтожили склады с боекомплектами российских оккупантов и их бронетехнику.
Соответствующее видео опубликовала оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» в воскресенье, 27 апреля.
Как сказано в сообщении, пограничники дронами уничтожили склады с боекомплектом, пушку 2А42, машины, мотоциклы, грузовики, а также места сосредоточения российских военных.
«Ландшафты украинских городов и сел выглядят значительно лучше без вражеских укрытий, транспортных средств и пушек. Работа «охотников», для которых не существует невозможных целей, продолжается!» — говорится в сообщении.