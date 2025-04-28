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Трамп: Путин должен прекратить стрелять

  • 28.04.2025, 8:00
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Трамп: Путин должен прекратить стрелять
Фото: AP

Президент США заявил о «разочаровании тем, что Россия продолжает обстреливать Украину».

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить боевые действия и заключить соглашение для завершения войны, при этом отметив, что не уверен, действительно ли Путин серьезно намерен прекратить конфликт.

Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, российский диктатор должен продемонстрировать приверженность к прекращению войны.

«Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть рамки соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его и покончил с этим и просто вернулся к жизни», — отметил он.

Также Трамп заявил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане 26 апреля прошла хорошо.

Он также выразил разочарование тем, что страна-агрессор Россия продолжает обстреливать Украину.

«Я думаю, что встреча [с Владимиром Зеленским] прошла хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Возможно, мы узнаем много нового. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России», — сказал Трамп.

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