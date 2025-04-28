Филиппинцы развернули свой флаг на спорном рифе, где накануне высаживались китайцы 28.04.2025, 9:00

1,546

Он находится в Южно-Китайском море.

В воскресенье, 27 апреля, военные и полицейские Филиппин развернули государственные флаги на спорных рифах Сэнди-Кэй. Там накануне побывали китайские офицеры.

Об этом сообщает Philippine News Agency со ссылкой на Национальную оперативную группу Западно-Филиппинского моря.

Филиппинские силовики высадились на рифах Сэнди-Кэй 1, Сэнди-Кэй 2 и Сэнди-Кэй. Это была совместная операция флота, береговой охраны и национальной полиции. На рифах развернули государственные флаги.

Также участники операции сообщили, что наблюдали за присутствием корабля береговой охраны Китая, примерно в 914 метрах от Сэнди-Кэй 2, и еще семи китайских судов вблизи Сэнди-Кэй 2 и Сэнди-Кэй 3.

В Филиппинах заявили, что операция отражает «непреклонную преданность правительству поддерживать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию» страны в Западно-Филиппинском море.

Ранее китайская береговая охрана высадилась на спорном рифе Сэнди-Кей в Южно-Китайском море и развернула там флаг КНР.

Сэнди-Кей находится недалеко от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море.

Как отмечает FT, впервые за много лет Пекин официально установил свой флаг на другом, ранее не занятом объекте. Это повышает риск конфликта между Китаем и Филиппинами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com