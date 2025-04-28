Филиппинцы развернули свой флаг на спорном рифе, где накануне высаживались китайцы
- 28.04.2025, 9:00
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Он находится в Южно-Китайском море.
В воскресенье, 27 апреля, военные и полицейские Филиппин развернули государственные флаги на спорных рифах Сэнди-Кэй. Там накануне побывали китайские офицеры.
Об этом сообщает Philippine News Agency со ссылкой на Национальную оперативную группу Западно-Филиппинского моря.
Филиппинские силовики высадились на рифах Сэнди-Кэй 1, Сэнди-Кэй 2 и Сэнди-Кэй. Это была совместная операция флота, береговой охраны и национальной полиции. На рифах развернули государственные флаги.
Также участники операции сообщили, что наблюдали за присутствием корабля береговой охраны Китая, примерно в 914 метрах от Сэнди-Кэй 2, и еще семи китайских судов вблизи Сэнди-Кэй 2 и Сэнди-Кэй 3.
В Филиппинах заявили, что операция отражает «непреклонную преданность правительству поддерживать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию» страны в Западно-Филиппинском море.
Ранее китайская береговая охрана высадилась на спорном рифе Сэнди-Кей в Южно-Китайском море и развернула там флаг КНР.
Сэнди-Кей находится недалеко от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море.
Как отмечает FT, впервые за много лет Пекин официально установил свой флаг на другом, ранее не занятом объекте. Это повышает риск конфликта между Китаем и Филиппинами.