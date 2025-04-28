В Испании и Португалии, вероятно, перестало работать электричество 4 28.04.2025, 14:20

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С перебоями работает и мобильная связь.

Как сообщается в местных чатах и в соцсетях, как минимум в Лиссабоне, Порту, Галисии, Валенсии, Сории и других городах полностью перестало работать электричество, в том числе на улицах. Также с перебоями работает мобильная связь.

Как рассказали местные жители, электричество пропало, вероятно, во всей Испании и Португалии с 11:35-11:40 по местному времени.

Официальных подтверждений этому пока нет.

Позже стало известно, что в Мадриде частично эвакуируют станции метро, сообщают испанские радиостанции.

В центре города из-за массового отключения электричества не работают светофоры, образовались крупные пробки, передаёт радиостанция Cadena SER.

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