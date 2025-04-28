Дроны ВСУ срывают логистику и лишают россиян связи на Купянском направлении
- 28.04.2025, 16:09
Мастерство украинских бойцов попало на видео.
Украинские воины нанесли удар по логистике и связи российских оккупантов на Купянском направлении. ВСУ уничтожили автомобильную технику, склады и средства связи врага.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».
Серьезные потери противнику нанесли бойцы из подразделения беспилотных авиационных систем «Феникс» бригады «Месть». Они успешно уничтожили не только бронетехнику, вооружение и личный состав оккупационной армии РФ на Купянском направлении, но и сорвали вражескую логистику и лишили россиян связи.
«В течение прошлой недели они уничтожили 19 грузовиков противника, два склада горюче-смазочных материалов и один с боеприпасами, а также комплект спутниковой связи Starlink», - рассказали в группировке войск.
Также дроны «Феникса» поймали два легковых автомобиля противника, бронемашину «Тигр», гаубицу 155 миллиметров «Мста-Б», миномет и радиолокационную станцию.
Государственная пограничная служба продемонстрировала мастерство бойцов «Феникса» на видео.