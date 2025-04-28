Белоруску с фальшивыми штампами в паспорте задержали в Польше
- 28.04.2025, 17:06
- 4,232
Она ехала из Польши в Украину.
27 апреля польские пограничники задержали гражданку Беларуси, которая ехала с паспортом, где были поддельные штампы, рассказывает польская пограничная служба.
Белоруска ехала из Польши в Украину и пересекала границу в пункте пропуска Корчево. Польским пограничникам она показала паспорт, в котором были четыре поддельных штампа о пограничном контроле. Эти штампы должны были подтвердить, что она путешествовала через аэропорты Кракова и Варшавы, а также легализовать просроченное пребывание в Польше.
Женщину обвинили в использовании поддельных документов. Она признала обвинение и добровольно согласилась на наказание — шесть месяцев лишения свободы с отсрочкой на один год. Паспорт белоруски изъяли как улику по делу.