Министр обороны Пакистана назвал неизбежным вторжение Индии

Министр обороны Пакистана назвал неизбежным вторжение Индии9
- 28.04.2025, 18:05
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Пакистан находится в состоянии повышенной готовности.
Военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно, заявил Reuters пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.
«Мы укрепили наши силы, поскольку это [вторжение] теперь неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Асиф.
По его словам, военные проинформировали правительство о возможности нападения со стороны Индии.
Глава Минобороны сообщил, что страна находится в состоянии повышенной готовности, но подчеркнул, что она может применить ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию государства. Пакистан, как и Индия, обладают ядерным оружием.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как в Палахгаме (на союзной территории Джамму и Кашмир — спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, находится под контролем Индии) были убиты 26 туристов. Нью-Дели обвинил в теракте Исламабад. Тот отрицает свою причастность к произошедшему.
Индия и Пакистан закрыли границу и готовятся к военным действиям. На границе начались перестрелки. Нью-Дели провел пуски противокорабельных ракет, чтобы показать готовность «к нанесению высокоточных наступательных ударов на большой дальности». В пакистанском Минобороны предупредили, что если Индия попытается вторгнуться в страну или атаковать ее, то встретит «более чем пропорциональный ответ».