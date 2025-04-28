Появился список граждан Беларуси, воюющих в составе ВС РФ против Украины 9 28.04.2025, 18:31

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На начало 2025 года в рядах армии РФ находилось не менее 742 наемников с белорусскими паспортами.

На начало 2025 года в рядах оккупационной российской армии находилось не менее 742 наемников с паспортами Республики Беларусь.

Об этом сообщает украинский проект «Хочу жить».

Сообщается, что этот список может быть не полным, ведь некоторые граждане Беларуси также имеют российский паспорт и не учитываются как «легионеры».

«Реальное количество белорусов, которые воюют против Украины, вполне может быть рекордным», - заявляют в «Хочу жить».

В «Хочу жить» отметили, что очевиден и тот факт, что участие граждан Беларуси в войне против Украины на стороне РФ происходит с молчаливого согласия диктатора Александра Лукашенко.

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