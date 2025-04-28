Появился список граждан Беларуси, воюющих в составе ВС РФ против Украины

Появился список граждан Беларуси, воюющих в составе ВС РФ против Украины9
- 28.04.2025, 18:31
- 2,898
На начало 2025 года в рядах армии РФ находилось не менее 742 наемников с белорусскими паспортами.
На начало 2025 года в рядах оккупационной российской армии находилось не менее 742 наемников с паспортами Республики Беларусь.
Об этом сообщает украинский проект «Хочу жить».
Сообщается, что этот список может быть не полным, ведь некоторые граждане Беларуси также имеют российский паспорт и не учитываются как «легионеры».
«Реальное количество белорусов, которые воюют против Украины, вполне может быть рекордным», - заявляют в «Хочу жить».
В «Хочу жить» отметили, что очевиден и тот факт, что участие граждан Беларуси в войне против Украины на стороне РФ происходит с молчаливого согласия диктатора Александра Лукашенко.