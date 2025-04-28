Роман Костенко: Ликвидация российского генерала Москалика была организована украинскими спецслужбами

Роман Костенко: Ликвидация российского генерала Москалика была организована украинскими спецслужбами1
- 28.04.2025, 19:12
Киев будет усиливать деятельность спецслужб и ликвидировать преступников даже после завершения войны.
Ликвидация российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика была организована украинскими спецслужбами. Об этом заявил в интервью изданию «Украинская правда» секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко.
«Это результат эффективной работы наших спецслужб. <…> Даже если мы придем к завершению войны, деятельность разведки и контрразведки только усилится. И это направление — ликвидация преступников, которые стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы — это будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей Службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется», - сказал Костенко.