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Белорусы смогут увидеть яркий майский звездопад

  • 28.04.2025, 19:48
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Белорусы смогут увидеть яркий майский звездопад

До 40 метеоров в час.

Жители Беларуси в начале мая смогут наблюдать красивое астрономическое явление — первый звездопад месяца. Как сообщает Московский планетарий, метеорный поток Эта-Аквариды (или Майские Аквариды) достигнет максимальной активности 6 мая.

Пик ожидается около 06:00 по минскому времени. По прогнозам, можно будет увидеть до 40 метеоров в час.

Майские Аквариды — это метеорный поток, образовавшийся из пылевого следа знаменитой кометы Галлея. Земля пересекает этот след дважды в год — весной и осенью. В последний раз комету Галлея наблюдали в 1986 году, а следующий раз она появится вблизи Земли лишь в 2061 году.

Метеоры этого потока отличаются высокой скоростью — почти 67 км/с, они яркие и оставляют за собой длинные световые полосы.

Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы. Смотреть стоит низко над юго-восточным горизонтом, выбирая места вдали от городского освещения.

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