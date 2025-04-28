РФ подтвердила участие военных КНДР в войне против Украины 1 28.04.2025, 20:28

Об участии северокорейских военных в боях сообщило Минобороны РФ.

Минобороны РФ показало кадры совместной боевой работы военных России и КНДР в Курской области. Северокорейские военнослужащие участвовали в боях в Суджанском районе.

26 апреля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину якобы о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях северокорейских военных. Затем это сделал Пхеньян.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «священной миссии по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией», пообещал увековечить память солдат и поддержать их семьи. Путин поблагодарил северокорейских военных и руководство страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com