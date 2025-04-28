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РФ подтвердила участие военных КНДР в войне против Украины

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  • 28.04.2025, 20:28
РФ подтвердила участие военных КНДР в войне против Украины

Об участии северокорейских военных в боях сообщило Минобороны РФ.

Минобороны РФ показало кадры совместной боевой работы военных России и КНДР в Курской области. Северокорейские военнослужащие участвовали в боях в Суджанском районе.

26 апреля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину якобы о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях северокорейских военных. Затем это сделал Пхеньян.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «священной миссии по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией», пообещал увековечить память солдат и поддержать их семьи. Путин поблагодарил северокорейских военных и руководство страны.

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