РФ подтвердила участие военных КНДР в войне против Украины

РФ подтвердила участие военных КНДР в войне против Украины1
- 28.04.2025, 20:28
Об участии северокорейских военных в боях сообщило Минобороны РФ.
Минобороны РФ показало кадры совместной боевой работы военных России и КНДР в Курской области. Северокорейские военнослужащие участвовали в боях в Суджанском районе.
26 апреля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину якобы о полном освобождении Курской области и подтвердил участие в боях северокорейских военных. Затем это сделал Пхеньян.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «священной миссии по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией», пообещал увековечить память солдат и поддержать их семьи. Путин поблагодарил северокорейских военных и руководство страны.