The Guardian: ВСУ готовятся к вероломству Путина 29.04.2025, 9:54

Украинские военнослужащие не верят в «перемирие» к 9 Мая.

В ВСУ ожидают летнего наступления армии РФ, а также разочарованы попытками Трампа принудить Путина сесть за стол переговоров. На Харьковщине украинская артиллерия ожидает наступление врага со стороны реки Оскол, сообщает ресурс The Guardian .

По словам украинских защитников, главная цель противника на этом участке фронта - трасса R79, которая ведет в сторону Купянска, а с захватом этого города враг готов взять курс на Харьков.

Сергей из 1-й Нацгвардии «Буревий» заявил, что задача его бригады - не дать противнику форсировать реку.

Для этой цели артиллерия и обстреливает логистику врага в тылу. Противник пока не делает попыток навести понтонную переправу, так как ее постоянно уничтожает артиллерия ВСУ.

Не подгоняет к линии фронта противник и бронетехнику, так как по ней сразу же наносит удары беспилотники.

Чтобы прорвать линию обороны ВСУ армия Путина пересела из бронемашин на квадроциклы и гражданские машины.

Пока линия фронта на этом участке практически не меняется, а бои идут с переменным успехом. Самая большая активность армии Путина наблюдается на Донбассе.

И если в районе Покровска ВСУ ситуацию стабилизировали, то в районе Константиновки ВС РФ наступают.

Украинские защитники против того, чтобы Киев признал Крым частью РФ. По их словам, это не Трампу решать, где пролегают границы Украины.

Градоначальник Купянска Андрей Беседин заявил, что город под постоянным обстрелом со стороны РФ. В городе остается порядка 750 человек. В ВСУ готовятся к летнему наступлению вражеской армии. Главными в этом деле будут артиллерия и дроны.

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