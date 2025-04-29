закрыть
29 апреля 2025, вторник, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп похвастался, что за 100 дней побил все рекорды предыдущих администраций

13
  • 29.04.2025, 11:04
  • 1,586
Трамп похвастался, что за 100 дней побил все рекорды предыдущих администраций
Дональд Трамп

Президент США заявил о мерах для «вступления в Золотой век».

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация за первые 100 дней работы побила все рекорды, установленные предыдущими администрациями. Об этом он написал в сети Truth Social, передает УНИАН.

«Я с гордостью сообщаю, что кадровая служба Президента превысила 80% всех политических назначений в наших крупнейших департаментах, включая Министерство юстиции, Государственный департамент, Министерство обороны, Казначейство, Министерство по делам ветеранов и Министерство торговли», - отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что его команда побила «все рекорды, установленные предыдущими администрациями».

Также президент пообещал, что администрация США продолжит «упорно работать, чтобы нанять наиболее компетентных, трудолюбивых патриотов, которые помогут нам вступить в Золотой век нашей страны».

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов