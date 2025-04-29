Трамп похвастался, что за 100 дней побил все рекорды предыдущих администраций 13 29.04.2025, 11:04

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Дональд Трамп

Президент США заявил о мерах для «вступления в Золотой век».

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация за первые 100 дней работы побила все рекорды, установленные предыдущими администрациями. Об этом он написал в сети Truth Social, передает УНИАН.

«Я с гордостью сообщаю, что кадровая служба Президента превысила 80% всех политических назначений в наших крупнейших департаментах, включая Министерство юстиции, Государственный департамент, Министерство обороны, Казначейство, Министерство по делам ветеранов и Министерство торговли», - отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что его команда побила «все рекорды, установленные предыдущими администрациями».

Также президент пообещал, что администрация США продолжит «упорно работать, чтобы нанять наиболее компетентных, трудолюбивых патриотов, которые помогут нам вступить в Золотой век нашей страны».

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