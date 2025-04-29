Новый дешевый пикап Джеффа Безоса порадовал практичностью 1 29.04.2025, 11:11

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Slate Truck должен понравиться целевой аудитории.

Новый производитель дешевых электрокаров Slate Auto от Джеффа Безоса из Amazon рассекретил свою первую модель. Бюджетный пикап порадовал практичностью – это должно понравиться целевой аудитории.

По информации Motor1, в грузовой отсек Slate Truck EV поместятся листы фанеры размером 1,2х2,4 м (стандартные листы 4х8 футов). Конечно, борт багажника придется опустить – листы свисают (как и в любом другом пикапе). Груз лишь необходимо дополнительно закрепить.

Зарубежные СМИ преподносят новый бюджетник именно как электромобиль Джеффа Безоса. Хотя, на самом деле, американский миллиардер является крупным инвестором (с неизвестной долей вовлеченности).

Спецификация пикапа Slate Truck EV оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом машину можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч). Цена Slate Truck менее 20 000 долларов стала возможной в том числе благодаря федеральным скидкам. В продаже ожидается в 2026 году.

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