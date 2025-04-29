В Германии заявили о задержании пакистанцев, попавших в страну из Беларуси

В Германии заявили о задержании пакистанцев, попавших в страну из Беларуси6
- 29.04.2025, 12:00
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Нелегалов депортировали.
Полиция Германии заявила о задержании восьми пакистанцев, прибывших из Беларуси.
27 апреля были задержаны двое граждан Афганистана и четверо пакистанцев. По их словам, они прибыли из Польши, а туда попали из Беларуси. Задержание произошло в населенном пункте Бисмарк.
28 апреля в автобусе, следовавшем из польского Щецина в немецкий Пасевальк, были задержаны еще пять человек — четыре пакистанца и один афганец.
По их словам, все пятеро прибыли через «белорусский маршрут».
В обоих случаях нелегалов депортировали.