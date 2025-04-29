Маск назвал самую большую проблему Китая

Маск назвал самую большую проблему Китая1
- 29.04.2025, 12:56
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КНР столкнулась с экзистенциальным кризисом.
Американский миллиардер Илон Маск считает демографический коллапс самой серьезной проблемой Китая в долгосрочной перспективе.
«Это касается практически каждой страны на Земле»,— написал бизнесмен в соцсети Х. Он назвал падение уровня рождаемости в Китае экзистенциальной проблемой.
Так Илон Маск прокомментировал исследование Pew Research Center. В нем говорится, что население КНР сокращается третий год подряд и смертность превышает рождаемость. В 2024 году, по данным специалистов, население КНР сократилось на 1,39 млн человек и составило 1,408 млрд.