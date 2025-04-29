Палубный истребитель России Су-33 остался без будущего1
- 29.04.2025, 13:01
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Самолет не проявил себя в Сирии, а экспорта почти нет.
В статье обозревателя по иностранным вооружениям Рубена Джонсона (Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Варшава) для портала 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org) говорится, что российский палубный истребитель Су-33, разработанный на базе успешного Су-27, сегодня переживает закат своей карьеры.
Впервые поднявшийся в воздух в 1999 году, он создавался для флота СССР, чтобы обеспечивать воздушную оборону с борта авианосца «Адмирал Кузнецов». Однако эксплуатационная история оказалась скромной, а экспортного интереса не возникло.
Изначально Су-33 предназначался для роли перехватчика, но позже был доработан для нанесения ударов по наземным целям — в 2016 году на самолет установили прицельно-вычислительную систему СВП-24 от компании «Гефест и Т». Это позволило использовать неуправляемые бомбы с точностью, сопоставимой с высокоточным оружием.
Тем не менее даже в кампании в Сирии (2015–2016) его вклад был ограничен. Один Су-33 потерпел крушение при посадке на «Кузнецова» из-за обрыва троса аэрофинишера.
На данный момент в строю остаются около 40 таких самолетов. Были обсуждения по модернизации до уровня многоцелевого истребителя — с установкой новых систем, подобных тем, что стоят на Су-30СМ или Су-35. Однако никаких значительных шагов не предпринято, а взаимодействие с ВКС остается ограниченным.
Отсутствие новых экспортных контрактов и проблемное состояние единственного авианосца России подрывают перспективы Су-33. Без продаж на внешние рынки, без ясного будущего для «Кузнецова», возобновление производства этой модели выглядит крайне маловероятным.