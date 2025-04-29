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Amazon вывел на орбиту первые спутники-конкуренты Starlink

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  • 29.04.2025, 13:35
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Amazon вывел на орбиту первые спутники-конкуренты Starlink

Безос решил создать конкуренцию Маску.

Американская корпорация Amazon успешно вывела на орбиту первую партию спутников связи в рамках проекта Kuiper, целью которого значится создание собственной спутниковой сети связи. Ракета-носитель Atlas V с 27 спутниками на борту стартовала с мыса Канаверал в США в понедельник, 28 апреля, в 19.00 по местному времени, отчиталась компания-производитель ракеты United Launch Alliance, сообщает «Немцкая волна».

Первоначально запуск Atlas V был запланирован на начало апреля, но его перенесли из-за неподходящей погоды.

После размещения спутники начнут вращаться по низкой околоземной орбите на высоте около 400 миль (630 км). Всего в рамках проекта Amazon планирует вывести на орбиту в ближайшие годы более 3200 спутников, которые будут работать в связке с 12 наземными станциями.

Предполагается, что эта система обеспечит широкополосный доступ в интернет как минимум со скоростью до 400 Мбит/с. Для запуска устройств на орбиту Amazon будет использовать не только ракеты компании Blue Origin, также принадлежащей миллиардеру Джефу Безосу, но и приобрела запуски новых ракет в Европе.

Название Kuiper произносится как «Койпер» отсылает к поясу Койпера на окраине Солнечной системы. Эта область, в которой находятся малые небесные тела, считается остатком протопланетной туманности, из которой сформировалась вся Солнечная система.

3236 спутников должны будут находиться на высоте 590, 610 и 630 км, следует из планов компании. Терминалы для приема интернета, которые должны будут покупать клиенты Amazon, компания называет «доступной по цене высокопроизводительной конструкцией для частных лиц и малого бизнеса». Корпорация указывала в своем пресс-релизе, что стоимость производства одного терминала не превышает 500 долларов.

Вывод спутников Kuiper на орбиту делает Amazon и Джеффа Безоса полноценным участником «спутниковой гонки», в которой уже состязается ряд операторов спутникового интернета. Один из известнейших среди них - система Starlink компании SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск. Эти спутники находятся на орбите еще с 2019 года, их общее число превышает 7000 аппаратов.

Другой известный подобный оператор - базирующийся в Европе провайдер OneWeb, у которого на орбите находятся сотни устройств. О схожих планах ранее сообщил и бундесвер.

В 2023 году на орбиту были выведены первые тестовые спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2. Этот опыт позволил модернизировать спутники, и одним из их усовершенствований Amazon называет покрытие, предназначенное для рассеивания отраженного солнечного света. Предполагается, что это поможет спутникам быть не столь заметными для наблюдателей с Земли. Жалобы на это нередко поступали в отношении спутников Starlink - астрономы отмечали, что они мешают научным наблюдениям.

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