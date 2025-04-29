закрыть
29 апреля 2025, вторник, 14:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Денег на Лукашенко у России нет

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 29.04.2025, 14:38
Денег на Лукашенко у России нет
Фото: Getty Images

Неутешительный прогноз для белорусского диктатора.

Лукашенко отправляется в турне по России. Два старых заядлых друга будут погружаться в альтернативную версию истории и размышлять о судьбах мира.

Агрофюрер надеется, что в ходе этой поездки ему удастся выбить финансовую помощь на поддержание штанов. Однако прогноз неутешителен.

Денег на белорусского диктатора не то, чтобы жалко, их просто нет.

Тем более, что нужно быть готовыми к различным поворотам и разворотам политики Дональда Трампа. От мирной сделки, где Лукашенко не нужен, до новых санкций, где диктатор лишняя обуза.

В Пакистане денег тоже нет.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин
После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип