Денег на Лукашенко у России нет Telegram-канал «Ник и Майк»

29.04.2025, 14:38

Фото: Getty Images

Неутешительный прогноз для белорусского диктатора.

Лукашенко отправляется в турне по России. Два старых заядлых друга будут погружаться в альтернативную версию истории и размышлять о судьбах мира.

Агрофюрер надеется, что в ходе этой поездки ему удастся выбить финансовую помощь на поддержание штанов. Однако прогноз неутешителен.

Денег на белорусского диктатора не то, чтобы жалко, их просто нет.

Тем более, что нужно быть готовыми к различным поворотам и разворотам политики Дональда Трампа. От мирной сделки, где Лукашенко не нужен, до новых санкций, где диктатор лишняя обуза.

В Пакистане денег тоже нет.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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