Эксперты назвали лучший бюджетный телефон 2025-го года 29.04.2025, 14:57

Гаджет обошел в рейтинге Xiaomi и Samsung.

Британская компания Nothing официально анонсировала новую модель телефонов CMF Phone 2 Pro. У новинки будут те же ограничения, что обычно присущи телефонам бюджетной линейки. Но в остальном у модели много преимуществ – улучшенная камера, привлекательный внешний вид и долговечность.

Об этом пишет tomsguide.com.

Сразу бросается в глаза дизайн CMF Phone 2 – он стал более изысканным по сравнению со старой моделью. Новый телефон тоньше и легче, чем CMF Phone 1 (толщина уменьшилась с 8,2 мм до 7,8 мм, а вес — с 197 г до 185 г). Добавлены такие детали, как алюминиевая окантовка блока камеры и винты из нержавеющей стали.

Что касается цветовой гаммы, то к традиционным черному, оранжевому и светло-зелёному добавился еще и белый. Зеленая и черная версии поставляются с текстурой задней панели, напоминающей стекло, у белой версии – отделка, стилизованная под песчаник, у оранжевой – металлическая.

У нового телефона более крупный 6,77-дюймовый FHD AMOLED-дисплей (явное улучшение по сравнению с 6,67-дюймовой панелью его предшественника). Гаджет предлагает номинальную пиковую яркость 3000 нит, типичную яркость 800 нит и яркость на открытом воздухе 1300 нит (на 50% лучше, чем у предыдущей модели). Есть и ШИМ-регулировку яркости 2160 Гц, чтобы снизить потенциальную нагрузку на глаза.

CMF Phone 2 Pro оснащен основной камерой с разрешением 50 Мп, которая улавливает на 64% больше света, чем CMF Phone 1, и поддерживает запись видео с разрешением до 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Также имеется сверхширокоугольная камера на 8 МП и телеобъектив на 50 МП — что редкость для этой ценовой категории — с 2-кратным оптическим зумом и 20-кратным цифровым зумом.

16-мегапиксельная селфи-камера не изменилась по сравнению с предыдущей моделью. Но зато есть улучшенный «TrueLens Engine» и новые предустановки фотоэффектов.

Чипсет Dimensity 7300 Pro 5G в CMF Phone 2 Pro является прямым продолжением Dimensity 7300 в CMF Phone 1.

CMF заявляет о 10-процентном улучшении производительности процессора и 5%-ном улучшении графики по сравнению с предыдущим телефоном. CMF Phone 2 Pro оснащён 8 ГБ оперативной памяти во всех вариантах, а также, опционально, 128 ГБ, либо 256 ГБ памяти с возможностью добавления еще до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Аккумулятор CMF Phone 2 Pro емкостью 5000 мАч должен обеспечивать на час больше времени автономной работы по сравнению с CMF Phone 1 (емкость при этом не изменилась).

В отличие от предыдущей модели, CMF Phone 2 Pro предлагает бесконтактные платежи с поддержкой NFC, – отличное решение, с учётом того, что такая опция уже есть практически во всех современных смартфонах.

CMF Phone 2 Pro работает на Nothing OS 3.2 на базе Android 15. Он получит три года обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности, что немного отстаёт от золотого стандарта в семь лет полных обновлений, которые получает Pixel 9a. Однако, как отмечает издание, возможно, за свою цену трех лет обновлений будет достаточно.

Essential Space и сопутствующая Essential Key, впервые представленные в серии Nothing Phone 3a, были добавлены в CMF Phone 2 Pro. Это основное приложение телефона и элемент управления для функций, ориентированных на ИИ, таких как индексирование снимков экрана и транскрибирование голосовых заметок.

Телефоны CMF предназначены для работы со всеми видами аксессуаров, и CMF снова предлагает несколько своих собственных опций. Это включает в себя универсальный чехол для крепления аксессуаров, шнурок, объективы fisheye и макрокамеры, комбинированный кошелек/подставка и различные варианты комплектов, объединяющие два или три из этих предметов вместе.

Что касается цены, то стоимость Phone 2 Pro варьируется: 219 фунтов стерлингов – за 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, 249 фунтов стерлингов – за 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти.

Предварительные заказы на CMF Phone 2 Pro уже открыты, а продажи начнутся 6 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com