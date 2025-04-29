Расследование: погибшую в российском плену журналистку Рощину жестоко пытали 5 29.04.2025, 15:37

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Виктория Рощина

Тело было возвращено в Украину без части внутренних органов.

Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной было возвращено в Украину без части внутренних органов и с многочисленными следами пыток.

Как сообщает «Радио Свобода», об этом говорится в расследовании, проведенном двенадцатью СМИ из шести стран во главе с французским консорциумом журналистов Forbidden Stories. Собранные данные объединены в общий проект «Victoria Project». В расследовании участвовали, в частности, издания «Украинская правда» и «Важные истории».

Летом 2023 года Виктория Рощина поехала на оккупированные Россией территории, чтобы найти места, где держат похищенных украинцев, и пропала сама. Спустя полтора года ее тело вернули со следами пыток.

О том, что тело Рощиной было возвращено в Украину при обмене телами погибших в феврале этого года, стало известно на прошлой неделе. Переданные тогда Украине тела были распределены по моргам для проведения процедуры опознания. Как выяснили журналисты, морг в Виннице получил пакет с надписью «неопознанный мужчина». В нем лежало тело женщины «в состоянии глубокой заморозки» и крайнего истощения, на голени была бирка «7390 Рощина В. В.».

Экспертиза показала совпадение с ДНК родителей Рощиной.

Из-за состояния тела экспертам не удалось установить непосредственную причину смерти Виктории Рощиной. На теле отсутствовали глазные яблоки, мозг, часть гортани, а подъязычная кость была сломана.

Представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов рассказал «Важным историям», что судмедэксперты выявили на теле «многочисленные признаки пыток и жестокого обращения: ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро, повреждение шеи и возможные следы от применения электротока на стопах».

Со слов сокамерниц Рощиной известно, что она была задержана в Энергодаре, а затем переведена в Мелитополь, где четыре месяца подвергалась пыткам. В СИЗО-2 города Таганрог она была этапирована уже в критическом состоянии. Летом 2024 года Рощину забрали в больницу на носилках. Получила ли она там лечение, неизвестно, после больницы ее перевели в отдельную камеру. Последний раз журналистку видели живой 8 сентября 2024 года, тогда её вывели из камеры в неизвестном направлении.

Виктория Рощина общалась с отцом по телефону в августе 2024 года и говорила, что в сентябре будет дома. По данным военной разведки Украины, Рощина была в списках на обмен. Но в сентябрьском обмене пленными она не участвовала.

Министерство обороны России утверждает, что Виктория Рощина умерла 19 сентября 2024 года. По факту гибели Рощиной генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статьям нарушение законов и обычаев войны и умышленное убийство.

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