В Израиле перекрыли все дороги к опасному пляжу 29.04.2025, 16:43

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Там плавает большое число акул.

В Израиле после трагического инцидента, произошедшего на прошлой неделе на пляже возле парка Хадера, когда человека растерзала акула, мэр Хадеры срочно связался с МВД и Управлением природы и парков для получения инструкций. А до их получения перекрыл к этому пляжу все подъездные пути.

Об этом сообщает издание «Детали» со ссылкой на сайт «Маарив». Муниципалитет установил заграждения для ограничения доступа к пляжу и будет принимать меры по недопущению въезда транспортных средств на эту территорию до дальнейшего уведомления.

Решение было принято после того, как муниципалитет обратился в Министерство внутренних дел и Управление охраны природы и парков и потребовал предоставить четкие и немедленные инструкции о том, как вести себя на этом пляже, где изначально купание запрещено законом. Муниципалитет также обратился к полиции за немедленной помощью в преддверии предстоящих выходных, включающих День независимости, когда ожидается большой наплыв посетителей на городские пляжи.

Муниципалитет Хадеры, который уже давно работает над установкой знаков и обеспечением соблюдения запрета на купание на этом пляже с помощью инспекторов, обратился в израильскую полицию с просьбой разместить сотрудников полиции в этом районе и морскую полицию на воде «для обеспечения соблюдения запрета на приближение к акулам со стороны суши и моря».

«Это пляж, где купание запрещено, — пояснил свои действия мэр Нир Бен-Хаим. — Но муниципалитет не имеет полномочий устанавливать ограждения на пляже и не может своей властью блокировать доступ к пляжу, который является общественным достоянием».

Бен Хаим подчеркнул, что если помощь и четкие инструкции от МВД и Управления охраны природы и парков не будут получены до среды накануне Дня памяти, муниципалитет созовет еще одно экстренное заседание, чтобы обсудить, как решить эту проблему. Муниципалитет Хадеры призывает все государственные учреждения, ответственные за регулирование пляжей для купания и охраны природы, немедленно принять меры и сотрудничать с целью предотвращения купания в этом месте.

Напомним, как уже рассказывал сайт «Детали», в соцсетях появились видео, свидетельствующие о безответственности граждан: несмотря на запрет на купание на пляжах Хадеры, некоторые люди заходят в море, кишащее акулами.

Так, утром в субботу отдыхающие были замечены в море на пляжах Хадеры, где плавает большое число акул. Люди заходят в воду посмотреть на акул, рискуя жизнью. На днях один из рыбаков рассказал журналистам, что акулы дважды попадались на его крючок.

Днем 21 апреля рыбаки и отдыхающие на пляже Нахаль Хадера увидели, как акулы напали на пловца и вызвали экстренные службы. Впоследствии спасатели нашли останки погибшего жителя Петах-Тиквы Барака Цаха (45 лет). Сарит, вдова погибшего, рассказала, что Барак приехал из Тверии после работы на пляж Хадеры, чтобы поплавать с акулами и поснимать их на видео. По словам вдовы, он так делал довольно часто.

В последние дни граждане, невзирая на опасность, заходят в море, где плавают акулы. Морские биологи предостерегают граждан от подобного шага. По их словам, присутствие людей непривычно для акул. Они могут почувствовать опасность и напасть на человека.

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