В Morgan Stanley заметили редкую «улыбку» на графике цен на нефть Brent 29.04.2025, 18:26

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На мировом рынке нефти в данный момент сложилась уникальная ситуация.

На мировом рынке нефти в данный момент сложилась очень редкая ситуация, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Morgan Stanley. По их мнению, цены на фьючерсы нефти марки Brent в краткосрочной перспективе указывают на дефицит нефти, но в более отдаленной, наоборот, на избыток, и следовательно, более низкие цены. В результате на графике форвардной кривой формируется «улыбка».

«Форвардная кривая Brent на данный момент имеет необычную форму: по первым девяти контрактам она идет вниз, а затем вверх», — отмечают аналитики Morgan Stanley Мартин Ратс и Шарлотта Фиркинс. Они добавляют, что это очень необычно и подобных исторических прецедентов было мало.

С начала апреля 2025 года июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали почти на 15% (к цене закрытия 28 апреля). Такой обвал котировок произошел из-за последствий торговой войны США, планов ОПЕК+ по увеличению поставок сырья более быстрыми темпами, чем ожидалось, а также растущих ожиданий профицита на рынке нефти.

Цены на нефть марки Brent на ближайшие месяцы по-прежнему выше, чем в более долгосрочной перспективе, подчеркивает Bloomberg. Эта тенденция называется «бэквордация» и считается бычьим фактором, поскольку показывает, что трейдеры готовы платить премию за более быстрые сделки. При этом в 2026 году кривая изменится на противоположную структуру, известную как «контанго», уточняет агентство.

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