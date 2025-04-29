Франция впервые обвинила военную разведку РФ в кибератаках

Франция впервые обвинила военную разведку РФ в кибератаках1
- 29.04.2025, 21:09
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МИД Франции сделал заявление.
Власти Франции обвинили российскую военную разведку (ГРУ) в организации серии кибератак против страны за последнее десятилетие, в том числе во взломах серверов организации, участвовавшей в подготовке Олимпийских игр 2024 года в Париже и первой президентской кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году, а также в атаке на телевизионную сеть TV5 Monde в 2015 году, передает во вторник, 29 апреля, агентство AFP со ссылкой на министерство иностранных дел в Париже. По его сведениям, подразделение ГРУ, специализирующееся на таких атаках, с 2021 года нацелилось также на десятки французских организаций, включая «оборонный, финансовый и экономический секторы».
Le service de renseignement militaire russe (GRU) déploie depuis plusieurs années contre la France un mode opératoire cyber-offensif appelé APT28. Il a ciblé une dizaine d’entités françaises depuis 2021.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 29, 2025
Dans le cyberespace, la France observe, bloque et combat ses adversaires. pic.twitter.com/9NUdyG9hxa
«Российская военная разведка на протяжении нескольких лет использует против Франции кибератаку группы под названием APT28. С 2021 года она была направлена против десятка французских организаций», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в сообщении в соцсети X, впервые официально приписав эти кибератаки ГРУ. Он добавил, что французские власти наблюдают «за своими противниками, блокируют их и борются с ними».
«APT28 также используется для оказания постоянного давления на украинскую инфраструктуру в контексте агрессивной войны России против Украины», - говорится в сообщении французского МИДа. В 2015 году ATP28, выдавая себя за боевиков Исламского государства, взломала франкоязычный телеканал TV5 Monde «с целью манипулирования общественным мнением» и «создания паники во Франции», уточняют там. Франция в последнее десятилетие часто становилась мишенью исламистских атак, в частности в 2015 году, напомнило AFP.