В Свердловской области РФ обрушилась шахта Дерипаски по добыче бокситов 3.04.2025, 11:22

Это уже второй такой инцидент за полгода.

Вечером 2 апреля в Североуральске на шахте «Ново-Кальинская» произошло обрушение породы на отметке 1010 метров, пишет The Moscow Times.

Погиб 30-летний горнорабочий очистного забоя, сообщило управление Следственного комитета по Свердловской области.

Ведомство начало проверку, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по статье 217 УК — «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах».

Максимальное наказание по ней, в случае гибели человека, предусматривает 5 лет лишения свободы. Также будет проведена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти горняка.

Областная прокуратура уточнила, что обвал произошел за полчаса до полуночи. В это время на участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность. Надзорный орган начал проверку соблюдения мер безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.

Это уже второй такой инцидент на «Ново-Кальинской» за полгода. Предыдущий произошел 12 декабря. Тогда из-за обрушения горной породы тоже погиб рабочий — ему было 25 лет. А 6 декабря там обнаружили тело 37-летнего машиниста буровой установки. Сообщалось, что смерть наступила в результате инфаркта. На шахте добывают бокситовую руду, из которой получают алюминий. Актив принадлежит АО «Субр». С 2007 года компания входит в состав «Русала» миллиардера Олега Дерипаски. Производственная мощность шахты — 800 тысяч тонн бокситов в год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com