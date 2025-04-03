Четверо республиканцев «бросили вызов» Трампу 1 3.04.2025, 13:30

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Сенат США проголосовал за отмену тарифов против Канады.

В среду, 2 апреля, Сенат США проголосовал за отмену торговых тарифов против Канады, введенных американским президентом Дональдом Трампом. Резолюцию приняли с 51 голосом «за» и 48 — «против», что стало первым серьезным «упреком» Трампу за его торговую политику с момента возвращения в Белый дом. Кроме демократов, документ поддержали четверо республиканцев, сообщает CNN.

Среди сенаторов от Республиканской партии, голосовавших вместе с демократами, были Рэнд Пол (соавтор резолюции), Сьюзан Коллинз, Митч Макконнелл и Лиза Меркавски.

Резолюция предусматривает отмену объявления «чрезвычайного положения», на которое администрация Трампа ссылалась в феврале, чтобы ввести дополнительные тарифы на импорт из Канады.

Голосование в Сенате, контролируемом Республиканской партией Трампа, состоялось после того, как глава Белого дома раскритиковал резолюцию и призвал республиканцев голосовать против.

Впрочем, считается, что влияние голосования в Сенате останется в значительной степени символическим, поскольку лидеры Республиканской партии в Палате представителей не будут бросать вызов Трампу из-за его тарифной политики. Демократы, однако, ищут пути заставить Палату провести голосование по тарифам.

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