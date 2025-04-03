Для белорусов изменились правила въезда в Латвию 2 3.04.2025, 13:34

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Нужно будет сообщать о цели визита и не только.

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В четверг, 3 апреля, Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к Иммиграционному закону и закону о госгранице. Изменения предусматривают требование для граждан третьих стран, у которых нет выданной в Латвии визы или вида на жительство, предоставлять перед въездом в страну конкретные сведения о себе, родственниках и цели поездки, пишет Delfi.

Поправки к Иммиграционному закону, вводящие для граждан третьих стран требование предоставлять информацию о себе и цели визита, вступят в силу 1 сентября этого года.

Поправки в Сейм внесла парламентская Комиссия по национальной безопасности, подчеркнув, что Россия и Беларусь не откажутся от использования граждан дружественных им стран для разведки и других вредоносных действий, направленных против Европейского Союза и стран-членов НАТО.

Под действие закона подпадут граждане всех стран, исключая государства-члены ЕС, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии. То есть, речь идет в первую очередь о России, Беларуси и странах СНГ.

За непредоставление или предоставление ложной информации может быть наложен штраф до 2000 евро.

«Однако открытым остается вопрос о том, как в условиях свободного передвижения внутри ЕС и Шенгенской зоны, будет осуществляться такой контроль. В случае, если граждане третьих стран пересекают сухопутные границы Латвии с Россией или Беларусью — это возможно. Проверки осуществляются и в аэропорту. Однако границы Латвии с Литвой и Эстонией — открыты, и теоретически граждане третьих стран, могут осуществить путешествие, например, из Венгрии, через Польшу в Литву и далее в Латвию», — пишет издание.

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