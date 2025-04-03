Bloomberg: Решение Трампа больно ударило по России

Bloomberg: Решение Трампа больно ударило по России2
- 3.04.2025, 13:37
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Цены на нефть рухнули.
Цены на нефть резко пошли вниз: Brent подешевела на 3,19 доллара, до 72,52 доллара, а WTI опустилась ниже $70 за баррель. Причина — жесткие пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против крупнейших торговых партнеров, включая Китай и Европейский союз. Это усугубило глобальную торговую напряженность и вызвало опасения по поводу сокращения мирового спроса на энергоносители, сообщает Bloomberg.
Россия снова заложник цен на нефть
Падение нефтяных котировок — удар по экономике России, которая по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Каждый доллар, потерянный на барреле Brent, означает миллиардные потери для российского бюджета, а при снижении на более чем $3 речь может идти о десятках миллиардов рублей недополученных доходов.
В то время как США ведут глобальную торговую войну, Москва беспомощно наблюдает, как рушится ее главный источник дохода. И это только начало.
Обвал нефти продолжается и может усилиться, если торговая война Трампа перерастет в глобальный экономический кризис.
Почему нефть падает
Новый пакет пошлин, озвученный Вашингтоном, стал самой масштабной атакой Трампа на глобальную торговую систему. США вводят минимальный 10-процентный тариф для всех стран-экспортеров, а также дополнительные пошлины для более чем 60 стран, с которыми у США отрицательное сальдо торговли.
Особенно жестко досталось Китаю: против него введен дополнительный 34% тариф, и Европейскому союзу — 20% сбор. Это значит, что спрос на сырье, в том числе нефть, будет сокращаться на фоне охлаждения мировой экономики.
Плохие новости продолжаются
Формально Белый дом заявил, что энергоносители не подпадают под санкции, но это не спасает рынки: инвесторы ожидают падения промышленной активности и замедления логистики, а значит снижения потребления нефти. Это уже отразилось на биржах: нефть дешевеет, фондовые индексы падают, курс доллара растет.
У России нет запаса прочности
На этом фоне российская экономика оказывается беззащитной. Никаких альтернатив для замещения нефтяных доходов не существует: промышленность стагнирует, импорт продолжает сокращаться, бюджет строится на завышенных прогнозах цены на нефть.
Теперь эти прогнозы трещат по швам. Если падение цен продолжится, Россия окажется перед реальной угрозой: урезание бюджета, сокращение социальных программ, рост дефицита и дальнейшее ослабление рубля.
Страна, встроившая себя в сырьевой придаток мировой экономики, снова столкнулась с ее обратной стороной — падением спроса и резким обеднением.