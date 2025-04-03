Россияне опозорились на переговорах с США: Лавров и Дмитриев начали делить стул прямо перед Рубио 5 3.04.2025, 13:44

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Из Москвы в Эр-Рияд прибыли две конфликтующие группы.

На фоне заявлений Кремля о «серьезных дипломатических усилиях» по переговорам с США выяснилось, что в действительности Путин не способен организовать собственную делегацию без скандала.

Как сообщает «Агентство», переговоры между Москвой и Вашингтоном сопровождались внутренними конфликтами между представителями России настолько очевидными, что это стало заметно даже американской стороне.

Разброд и шатание во главе с пенсионерами

По данным источников, на февральской встрече в Эр-Рияде Путин разрешил участвовать в переговорах сразу двум командам, которые откровенно конфликтуют между собой.

Это глава МИД Сергей Лавров (74 года), помощник президента Юрий Ушаков (78 лет) и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — человек, связанный с окружением семьи Путина.

И если пенсионный возраст первых двух давно делает сомнительной их способность к активной дипломатии, то участие третьего обернулось полным организационным позором.

Скандал в Эр-Рияде: третье кресло лишнее

Как сообщает «Агентство», перед переговорами Путин якобы пообещал Лаврову, что в делегации будут только он и Ушаков. Но позже в личной беседе позволил Дмитриеву тоже участвовать, не предупредив при этом Лаврова. Итог: на встрече появилось третье кресло, вызвавшее настоящую истерику у главы МИД.

Узнав, что оно предназначено для Дмитриева, Лавров отодвинул стул от стола и демонстративно отказался садиться с ним рядом, заявив: «Пусть Владимир Владимирович сам мне об этом скажет».

Позднее, во время перерыва, когда Лавров вышел, Дмитриев воспользовался моментом и сел за стол. Когда министр вернулся и увидел самовольного участника, ругаться было неловко: в зал как раз возвращались американцы. Дмитриев, по словам источников, попросил: «Мне хотя бы 15 минут посидеть».

Позор на глазах у США

Вся эта драма происходила не в кулуарах, а на глазах у американских дипломатов: спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Изображая «сильную вертикаль», российская делегация ссорилась из-за стульев, показывая полное отсутствие координации и единства.

Ни Кремль, ни МИД России не сообщили о миссии Дмитриева в Вашингтон ни слова. О ней первыми узнали… американские телеканалы. CNN сообщил, что санкции против Дмитриева были временно приостановлены для его въезда в США. Саму встречу подтвердили и в Reuters, но детали остались неизвестны.

Переговоры без центра принятия решений

По словам источника «Агентства», вся российская переговорная система — это хаос и личные интриги.

«Каждый ходит к Путину по одному, и он говорит всем разное, поэтому никто не может точно сформулировать, чего Россия вообще хочет», — подчеркивает собеседник.

Россия хотела продемонстрировать себя равной стороной в переговорах с США, но на деле показала только внутреннюю дезорганизацию, дипломатический маразм и глубокий кадровый кризис.

Пока американцы и украинцы действуют, Москва привозит в Вашингтон конфликтующих пенсионеров, которых Путин держит в неведении друг о друге.

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