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В Швейцарии из-за санкций против Беларуси уничтожили сауну

  • 3.04.2025, 14:10
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В Швейцарии из-за санкций против Беларуси уничтожили сауну

Импортер получил штраф в 1000 швейцарских франков.

Меры Государственного секретариата по экономике Швейцарии (Seco) в рамках санкций против России и Беларуси не ограничиваются только замораживанием активов. Как сообщает швейцарский телеканал RTS, таможенный пункт в Женеве предотвратил попытку незаконного ввоза сауны в разобранном виде, прибывшей из Беларуси. Импортер получил штраф в 1000 швейцарских франков, а сама сауна была уничтожена, пишет The Moscow Times.

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза в марте 2022 года. В санкционный список попали предметы роскоши — часы, ювелирные изделия и дизайнерские аксессуары, а также продукция, потенциально пригодная для военного применения — промышленные компоненты, электронные приборы и оборудование двойного назначения.

С ноября 2022 года по сентябрь 2024 года SECO инициировал 54 расследования нарушений санкций. В 21 случае были применены штрафы. Например, в женевском аэропорту была задержана посылка с часами стоимостью 276 000 швейцарских франков, купленными резидентом России. Ювелирный магазин, продавший товар, получил официальное предупреждение и максимальный возможный штраф — 5000 франков. 

Среди других перехваченных товаров — кожаные сумки, ювелирные изделия, произведения искусства, а также компоненты для оборудования: электрические резисторы, преобразователи давления, клапаны и гравировочные валики. Такие товары могут быть использованы в военных целях. В совокупности SECO наложил штрафов на 50 000 франков за попытку экспорта товаров общей стоимостью около полумиллиона.

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