В Литве предложили лишать ВНЖ белорусов, которые ездят на родину

В Литве предложили лишать ВНЖ белорусов, которые ездят на родину5
- 3.04.2025, 15:02
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Окончательное решение примет Сейм.
Комитет Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны 3 апреля поддержал введение более строгих национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси.
Члены комитета единогласно поддержали предложение Лауринаса Кащюнаса, Аудронюса Ажубалиса и Валдаса Ракутиса о том, что выдачу видов на жительство в Литве гражданам Беларуси, как и россиянам, следует приостановить, если у них нет действующей визы. А действующие ВНЖ должны быть аннулированы, если граждане России и Беларуси совершили поездки в Россию или Беларусь более одного раза в течение трех календарных месяцев, сообщает LRT.
Политики объясняют такие меры тем, что в Беларуси этих людей могут завербовать спецслужбы для определенных разведывательных функций. Исключение будет для перевозчиков и водителей грузовиков, которые едут через Беларусь и Россию или если поездка имела объективные причины, не зависящие от гражданина.
Эти предложения поддержали в администрации президента Литвы и в Департаменте государственной безопасности (ДГБ), но раскритиковали бизнес-организации. Так, генеральный директор международного транспортно-логистического альянса Повилас ДрижасАквиле Разувене сказала, что новые ограничения приведут к сокращению числа белорусов, работающих в Литве, что окажет непропорционально большое влияние на литовскую экономику.
Окончательное решение относительно этих предложений примет Сейм.