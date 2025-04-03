Испания отменила «золотые визы» 1 3.04.2025, 16:20

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Их можно было получить за инвестиции в недвижимость от €500 тысяч.

В Испании вступил в силу закон, который отменяет выдачу «золотых виз». Их можно было получить в случае крупных инвестиций — самым востребованным вариантом получения вида на жительство по этой программе являлось приобретение недвижимости стоимостью более €500 тысяч, сообщает The Insider.

Это решение принято в рамках выполнения обязательства министра жилищного строительства и городской повестки Исабель Родригес, которая настаивала на отмене данной меры как нарушающей право испанцев на жилье.

Министр Родригес отметила, что отмена инвестиционных виз способствует обеспечению жильем тех, кто сталкивается с трудностями на перегретом рынке недвижимости. «Исключение „золотых виз“ на жилье дает шанс тем, кто сегодня испытывает проблемы с доступностью жилья в местах с высоким спросом и дефицитом предложения. Это хорошая новость для всех», — заявила министр на презентации отчета в Совете министров.

Новый закон, вступающий в силу 3 апреля, полностью отменяет выдачу всех видов инвестиционных виз, включая те, которые связаны с покупкой недвижимости. Однако заявления на получение «золотой визы», поданные до вступления в силу нового закона, будут рассмотрены по прежним правилам.

Еврокомиссия еще в 2022 году призвала государства — члены ЕС отказаться от любых систем предоставления гражданства или вида на жительство за инвестиции. Подобные шаги ранее предприняли Ирландия и Португалия, а Италия приостановила программу выдачи «золотых виз» для россиян и белорусов.

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