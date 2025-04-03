Минчанина возмутили выданные в банке доллары 5 3.04.2025, 16:35

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В банке посмотрели видео визита и попытались оправдаться.

Виталий решил снять с валютной карточки 1900 долларов. Утверждает, что дома рассмотрел одну из купюр и нашел сразу три повреждения. В других обменниках банкноту брать не захотели, поэтому мужчина написал обращение в банк, где получил деньги.

История произошла 14 марта. Виталий снимал в одном из отделений 1900 долларов.

— Кассир где-то у себя под столом отсчитала нужную сумму, потом положила их в счетную машинку, я через стекло увидел, что машинка отсчитала нужную мне сумму и после передачи мне денег не стал их даже пересчитывать, — рассказывает он «Онлайнеру».

Виталий утверждает, что дома, когда начал раскладывать деньги, увидел, что одна из стодолларовых купюр испачкана синими чернилами, есть какая-то печать, и банкнота порвана посередине.

— Я пытался обменять данную купюру на белорусские рубли в различных банках, но везде получал отказ, потому что она даже по новым критериям не подходит для обмена.

Мужчина посчитал, что кассир выдала ему уже испорченную купюру, и написал об этом в банк. Но доказать факт выдачи банкноты с повреждениями не получилось.

В ответе «Беларусбанка» (письмо есть в редакции) говорится, что работники провели разбирательство и изучили аудио- и видеозаписи визита клиента в банк.

Подтвердилось, что мужчина действительно приходил в отделение и снимал с карты 1900 долларов.

— С учетом имеющейся в кассе наличной иностранной валюты специалист отсчитала необходимую для выдачи сумму долларов США, а именно 18 банкнот номиналом 100 долларов США и 2 банкноты номиналом 50 долларов США, согласовав с вами номинал выдаваемых банкнот.

Вместе с тем подтвердить наличие на банкноте повреждения согласно записям систем видеонаблюдения не предоставляется возможным.

В ответе также говорится, что банк не может удовлетворить заявление о повреждении банкнот, если клиент не пересчитал наличные в присутствии кассира.

В то же время «Беларусбанк» принимает от физлиц на инкассо доллары США, евро и российские рубли. В таком случае валюту с повреждениями можно обменять (но с комиссией).

— Этим случаем хочу предупредить всех, пересчитывайте деньги у кассы и никуда не спешите, потому что никто не застрахован, — резюмирует Виталий.

Что делать в такой ситуации? Представители банков отмечают, что деньги нужно пересчитывать у кассы — тогда, если купюра вызывает сомнения, ее могут заменить.

Если забрать деньги и уйти с ними, тогда будет сложнее доказать, что это банк выдал такую купюру, а не клиент повредил ее уже после выдачи.

Хотя в большинстве случаев у банков есть возможность посмотреть записи сортировщика банкнот и проверить по серийным номерам, была ли купюра в кассе, все равно нужно установить, когда именно возникли повреждения — до или после выдачи денег клиенту.

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