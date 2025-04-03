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The Economist опубликовал обложку с карикатурой Трампа и его пошлинами

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  • 3.04.2025, 18:17
  • 4,256
The Economist опубликовал обложку с карикатурой Трампа и его пошлинами

На картинке республиканец отрезает страну пилой от соседей и остального мира.

The Economist поместил карикатурное изображение Дональда Трампа на свою еженедельную обложку после введения американским президентом пошлин для стран — торговых партнеров США.

На картинке республиканец отрезает страну пилой от соседей и остального мира. Изображение служит иллюстрацией к материалу под заголовком «День разорения. Как ограничить глобальный ущерб».

2 апреля Трамп объявил «день освобождения» американской экономики и ввел «взаимные» тарифы на товары из более чем 180 государств, включая Китай, страны Евросоюза, Индию и Украину. России в списке нет. Пошлины составляют от 10 до 50%.

Объясняя свое решение, Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению <...> как друзьями, так и врагами». По его словам, страна должна возродить промышленность, которая сильно пострадала из-за «чудовищного дисбаланса» в пошлинах.

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