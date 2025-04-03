Вольфовича напугала активность Польши в районе Сувалкского коридора 3.04.2025, 19:05

Александр Вольфович

Глава Собвеза заявил, что в Минске внимательно следят за действиями западных соседей.

Совет безопасности Беларуси обладает информацией о действиях польской стороны в районе Сувалкского коридора, заявил глава Совбеза Александр Вольфович, назвав смешными попытки поляков и балтов милитаризироваться в связи с мнимой угрозой с Востока.

«Буквально недавно получена информация о том, что в районе Сувалкского коридора поляки разворачивают новые оперативные части, разведывательные батальоны, стаскивают туда технику», — сказал Вольфович.

По его словам, такие образом польская сторона пытаются защититься от мнимой угрозы с Востока. Вольфович отметил, что в Минске внимательно следят за действиями западных соседей, которые взяли курс на милитаризацию

«(…) видим, что сегодня происходит на сопредельной территории, вблизи наших границ на западном направлений. На западном театре военных действий», — сказал Вольфович, его слова привела БелТА.

По его словам, Польша и сопредельные с Беларусью страны Балтии милитаризируются, усиливают агрессивную риторику, хотя для этого нет реальных оснований.

Как сообщал Charter97.org, Польша разворачивает военные части для защиты Сувалкского коридора.

Сувалкским коридором называют участок в районе города Сувалки на северо-востоке Польши. Это полоса длиной около 100 км на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Беларусью.

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