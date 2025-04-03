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Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США

  • 3.04.2025, 19:10
Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
Эмманюэль Макрон

Политик назвал тарифы Трампа «шоком для международной торговли».

В ответ на пошлины США президент Франции Эмманюэль Макрон призвал компании приостановить инвестиции в Соединенные Штаты, пишет Le Figaro.

Пауза нужна до тех пор, пока ситуация не прояснится, заявил политик на встрече в Елисейском дворце с представителями отраслей, затронутых американскими нововведениями.

«Какой смысл в том, что крупные европейские игроки будут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику, в то время как США наносят нам удар? Необходима коллективная солидарность», — пояснил он.

Макрон назвал тарифы «шоком для международной торговли» и подчеркнул важность европейского единства перед новым вызовом. По словам политика, ответные меры должны быть скоординированы по отраслям в масштабах всего континента.

Сами США, будь то американские корпорации или граждане, станут слабее и беднее, поскольку пошлины негативно скажутся прежде всего на экономике Соединенных Штатов, заключил президент Франции.

США объявили о введении пошлин на товары из других стран по всему миру 2 апреля. Размер тарифов будет в диапазоне от 10 до 50%. Для ЕС сбор составит 20%, для Лесото и Сен-Пьера и Микелона (заморская территория Франции) — максимальные 50%.

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