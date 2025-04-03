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Пошлины Трампа обвалили фондовый рынок США почти на $2 трлн

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  • 3.04.2025, 20:11
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Пошлины Трампа обвалили фондовый рынок США почти на $2 трлн

Инвесторы опасаются, что эти меры спровоцируют рецессию в американской экономике.

Акции крупнейших американских корпораций резко просели — совокупные потери компаний из индекса S&P 500 за один день составили около $2 трлн, сообщает Bloomberg.

Главной причиной стали торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против большинства стран. Инвесторы опасаются, что эти меры спровоцируют рецессию в американской экономике.

Для сравнения: за февраль–март индекс уже терял $4 трлн — тогда рынок отреагировал на анонсированные Дональдом Трампом пошлины против Китая, Канады и Мексики.

Кто пострадал больше всего?

Более 80% компаний S&P 500 в минусе.

Apple обвалилась на 9,5%, а аналитики прогнозируют потерю до 9% выручки компании из-за новых тарифов.

Полупроводниковый сектор рухнул: Philadelphia Semiconductor Index упал на 6%, акции Micron и Broadcom — на 11% и 7% соответственно.

Последствия для мировых рынков

В отличие от США, Азия отделалась легким испугом — азиатские индексы просели менее чем на 1%. Европейский Stoxx Europe 600 потерял 2,6%, а евро укрепился к доллару на 2,4%.

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