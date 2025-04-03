Apple потеряла более $320 млрд капитализации из-за пошлин Трампа 7 3.04.2025, 21:37

1,276

Пошлины действуют на продукцию компании, импортируемую из стран Азии.

Акции Apple 3 апреля на минимуме упали на NASDAQ на 9,55%, до $202,52 за бумагу. По данным компании, на конец 2024 года у нее было 15,116 млрд акций в обращении. Исходя из этого, капитализация Apple за день в моменте снизилась на $323 млрд, до $3,06 трлн, подсчитало РБК.

К 21:12 по Минску падение замедлилось до 9,13%, акции торговались по $203,05.

Котировки обвалились после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в страну, пишет Financial Times. Согласно представленной Трампом таблице, пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и других стран. Они введены также в отношении Тайваня (32%).

Объявленные торговые ограничения Трампа распространяются, в частности, на крупнейших поставщиков и на заводы Apple в Китае, Тайване, Индии и Вьетнаме, отмечает Financial Times. При этом более 90% производства компании базируется в Китае, одной из наиболее пострадавших от пошлин стран, следует из данных финансового конгломерата Citigroup. Это приведет к тому, что веденные пошлины затронут практически все модели iPhone, iPad, Mac и аксессуаров, которые продает технологический гигант, пишет Financial Times.

Таким образом, экономическая политика Трампа ставит главу Apple Тима Кука перед сложным выбором: либо повышать цены на продукцию Apple, либо пойти на дополнительные расходы. Но последнее может уменьшить прибыль бигтеха. К тому же, в феврале 2025 года Apple пообещала нанять 20 тыс. сотрудников и в течение следующих четырех лет инвестировать $500 млрд в США, в том числе в новый завод по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com