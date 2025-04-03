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США отключили спутник, транслировавший в Беларуси и РФ передачи «Радио Свобода»

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  • 3.04.2025, 22:12
США отключили спутник, транслировавший в Беларуси и РФ передачи «Радио Свобода»

Речь идет о вещании круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее Время».

Правительство США отключило спутник, транслировавший на территории России передачи «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», сообщает AFP со ссылкой на гендиректора медиакорпорации Стивена Капуса.

Это решение касается круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее Время», вещающего в том числе в Беларуси, России, в Украине, в странах Центральной Азии и Восточной Европы.

USAGM уведомило «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» о расторжении спутниковых контрактов, обеспечивающих вещание «Настоящего Времени» в Европе. Теперь у зрителей появился красный экран с надписью: «С сожалением сообщаем вам, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) приняло решение прекратить вещание «Настоящего Времени».

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