Kawasaki презентовала роботизированного мотоконя Corleo 3 30.04.2025, 15:47

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Инновационный концепт разработан для передвижения по сложной местности.

Японская компания Kawasaki представила инновационный концепт роботизированного мотоконя под названием Corleo, разработанного для передвижения по сложной местности, такой как горы, леса или другие трудности природного рельефа. Corleo сочетает в себе технологии искусственного интеллекта и водородную энергетику, что позволяет ему быть экологически чистым и эффективным в использовании.

Название Corleo происходит от «лошади» (cor) и «ходьбы» (leo) и отражает идею создания роботизированного животного, способного эффективно передвигаться по самым сложным условиям. Основное предназначение работа – это туристические путешествия, поисково-спасательные операции, а также исследования труднодоступных территорий.

Corleo имеет четыре ноги, что обеспечивает максимальную стабильность и позволяет ему без проблем преодолевать препятствия, подниматься по скалам и даже перепрыгивать через небольшие барьеры. Такая конструкция делает его подобным четвероногим животным, способным адаптироваться к разным условиям местности.

Полезной особенностью работы является водородный двигатель, обеспечивающий экологически чистую работу и значительное время автономной работы. Это делает Corleo идеальным для использования в природоохранных зонах и местах, где важна охрана окружающей среды.

Что касается управления, Corleo оснащен системой искусственного интеллекта, похожей на использующие работы компании Boston Dynamics. Это позволяет оценить свое положение в пространстве и реагировать на изменения окружающей среды, адаптируясь к сложным условиям местности.

Corleo также оснащен интуитивной системой управления, которая позволяет пользователю осуществлять управление роботом с помощью наклонов тела. Это позволяет даже людям без предыдущего опыта управлять роботом, как обычным вездеходом, двигающимся по любой местности.

Этот робот может стать настоящим прорывом в поисково-спасательных операциях, где важно иметь технику, способную проникать в наиболее труднодоступные места, а также в туризме, позволяя людям наслаждаться природой в местах, где раньше это было невозможно из-за сложности местности.

Водородный двигатель является еще одним преимуществом Corleo, поскольку он не производит вредных выбросов, что делает работу экологически чистым решением для работы в природных и заповедных зонах.

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