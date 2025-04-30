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Шмыгаль: Соглашение о полезных ископаемых будет подписано в течение суток

  • 30.04.2025, 17:25
Шмыгаль: Соглашение о полезных ископаемых будет подписано в течение суток

Принципиальные моменты согласованы, а правительство уже проработало текст соглашения.

Подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США ожидается в ближайшее время, после чего Украина сделает первый шаг к реализации этого проекта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

По его словам, первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко уже отправилась в Вашингтон, где дорабатываются окончательные детали соглашения о создании инвестиционного фонда.

Шмыгаль отметил, что соглашение является равноправным и имеет целью совместные инвестиции в развитие и восстановление Украины. Он подчеркнул, что в ближайшее время соглашение будет подписано, и Украина получит первый шаг к его реализации.

- Как только будут доработаны все детали, в ближайшее время, я надеюсь в течение ближайших суток соглашение будет подписано, - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что после подписания соглашения с США предусмотрено подписание еще двух технических соглашений, касающихся создания фонда и его финансирования.

Правительство уже согласовало принципиальные моменты соглашения, и все необходимые согласования основных министерств получены. По словам премьера, правительство технически готово к подписанию соглашения, как только будет окончательная информация от американских коллег.

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