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Немецкие автоконцерны несут потери из-за тарифов Трампа

  • 30.04.2025, 19:07
Немецкие автоконцерны несут потери из-за тарифов Трампа

Операционная прибыль Mercedes-Benz и Volkswagen упала на 40%.

Ориентированные на экспорт немецкие автомобилестроители несут большие потери из-за введения дополнительных импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Операционная прибыль концернов Mercedes-Benz и Volkswagen в первом квартале текущего года упала на 40 процентов, сообщает в среду, 30 апреля, агентство Reuters.

В связи со значительной неопределенностью, вызванной колебаниями тарифной политики США и непредсказуемой реакцией рынков, глава Mercedes-Benz Ола Келлениус отменил публикацию годового прогноза концерна.

По его словам, на фоне торговой войны Трампа немецкая автомобильная промышленность ощущает на своих рынках «тектонический сдвиг», который означает тенденцию к размежеванию различных регионов мира. После многих лет свободной торговли экономика движется в сторону все большей регионализации, и автопрому предстоит на это отреагировать, указал Келлениус.

В свою очередь концерн VW Group пока исключает воздействие новых пошлин США на его бизнес, но тем не менее годовой прогноз прибыли VW Group упал до нижней границы диапазона 5,5-6,5 процента, отмечает далее Reuters. Между тем аналитик швейцарского банка UBS Патрик Хуммель констатирует, что VW, отказавшийся учесть новые импортные сборы США в своем прогнозе, фактически также его отменил. Глава VW Арно Антлиц ранее отказался давать какие-либо оценки дополнительных расходов из-за развязанной Трампом торговой войны.

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