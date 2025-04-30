Telegraph: Трамп отказался от требования проведения выборов в Украине 30.04.2025, 22:11

Ранее президент США критиковал Зеленского за отказ проводить выборы и даже называл его «диктатором».

Президент США Дональд Трамп в последнем варианте мирного плана не требует от украинского коллеги Владимира Зеленского проведения в стране выборов, такое условие было исключено, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

«Мы не рассматриваем это как серьезную уступку. Настоящей уступкой был бы Крым. Тактика Трампа — сделать два шага вперед, затем один назад и назвать это уступками. Давайте не будем вестись на это», — заявил европейский дипломатический источник издания.

Газета отмечает, что такое решение должно успокоить Украину, которая выступила против большей части семи пунктов мирного плана США. Собеседник Telegraph сказал, что сделав эту уступку, Трамп усилил давление на Киев в других аспектах.

Трамп в феврале раскритиковал Зеленского из-за его отказа от проведения голосования, заявив, что украинский президент — «диктатор без выборов». Reuters сообщал, что в Белом доме обсуждали возможность подтолкнуть Украину к согласию на выборы в рамках возможного перемирия с Россией.

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