Bloomberg назвал потери богатейших людей мира от пошлин США

Bloomberg назвал потери богатейших людей мира от пошлин США1
- 4.04.2025, 13:30
Состояние Цукерберга сократилось на $17,9 млрд, Безоса — на $15,9 млрд, Маска — на $11 млрд.
Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд после объявления президента США Дональда Трампа о введении торговых тарифов до 50%, пишет Bloomberg.
По данным агентства, это стало самыми значительными потерями с начала пандемии коронавируса. Состояние более половины миллиардеров в среднем сократилось на 3,3%, больше всего пострадали американские бизнесмены, среди которых соучредитель Meta Platforms Марк Цукерберг и основатель Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.
Введение пошлин привело к падению акций Meta и Amazon на 9%, что обошлось Цукербергу и Безосу в $17,9 млрд и $15,9 млрд соответственно. Значительные потери также понесли основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($11 млрд), основатель Carnava Эрнест Гарсия III ($1,4 млрд), гендиректор Shopify Тоби Лутке ($1,5 млрд), основатель LVMH (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) Бернар Арно ($6 млрд) и основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань ($1,2 млрд).