Bloomberg назвал потери богатейших людей мира от пошлин США 1 4.04.2025, 13:30

Состояние Цукерберга сократилось на $17,9 млрд, Безоса — на $15,9 млрд, Маска — на $11 млрд.

Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд после объявления президента США Дональда Трампа о введении торговых тарифов до 50%, пишет Bloomberg.

По данным агентства, это стало самыми значительными потерями с начала пандемии коронавируса. Состояние более половины миллиардеров в среднем сократилось на 3,3%, больше всего пострадали американские бизнесмены, среди которых соучредитель Meta Platforms Марк Цукерберг и основатель Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.

Введение пошлин привело к падению акций Meta и Amazon на 9%, что обошлось Цукербергу и Безосу в $17,9 млрд и $15,9 млрд соответственно. Значительные потери также понесли основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($11 млрд), основатель Carnava Эрнест Гарсия III ($1,4 млрд), гендиректор Shopify Тоби Лутке ($1,5 млрд), основатель LVMH (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) Бернар Арно ($6 млрд) и основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань ($1,2 млрд).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com